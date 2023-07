Le PSG faisait sa première rentrée des classes avec les non-internationaux. Et Neymar Jr était bien présent à cette reprise.

Ce lundi 10 juillet, certains joueurs du PSG ont repris le chemin de l’entraînement. Une reprise qui concernait seulement les non-internationaux. Et une dizaine de joueurs étaient convoqués aujourd’hui pour cette première journée de reprise. Revenu en France ce dimanche, Neymar Jr était bien présent à la reprise de l’entraînement.

Ugarte et Hernandez également présents

En effet, comme le rapporte de nombreux médias, le numéro 10 a découvert le Campus PSG ce lundi. « C’est un peu après 16 heures qu’il est arrivé au centre d’entraînement du club », rapporte Le Parisien. Opéré le 10 mars dernier à la cheville, le Brésilien de 31 ans « a participé aux activités de la journée, sans trop forcer sur la zone de sa blessure », précise de son côté L’Equipe. Cette première journée était surtout consacrée aux tests physiques et médicaux. Les joueurs ont ainsi alterné entre l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine et le centre d’entraînement à Poissy. « Dans la matinée, Juan Bernat, Carlos Soler, Hugo Ekitike ainsi que les jeunes Gharbi, Mouquet, Gassama mais aussi Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, étaient dans les nouvelles installations du PSG pour un retour en douceur », indique LP. De leur côté, les recrues, Lucas Hernandez et Manuel Ugarte, étaient présents au Campus PSG, comme l’a dévoilé le club via son compte Twitter. Pour rappel, les joueurs qui étaient présents avec leur sélection lors du mois de juin reprendront l’entraînement le 17 juillet prochain.