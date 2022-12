Blessé à la cheville face à la Serbie (2-0), Neymar Jr manquera le troisième match de poule face au Cameroun et reste incertain pour les huitièmes de finale de la compétition.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe du monde, le Brésil espère de tout coeur récupérer le plus rapidement possible son numéro 10, Neymar Jr. Victime d’un gros coup à la cheville face à la Serbie lors du premier match, l’attaquant du PSG soigne une lésion ligamentaire avec un petit oedème osseux depuis une semaine. Si l’optimisme était de mise quelques heures après sa blessure, l’attaquant de 30 ans est de plus en plus incertain pour le prochain tour. Ce jeudi, Neymar était le seul joueur à ne pas rejoindre ses coéquipiers au centre d’entraînement, au contraire d’Alex Sandro (cuisse gauche) et Danilo (cheville gauche) qui étaient présents mais se sont entraînés à l’écart, comme le rapporte L’Equipe et UOL Esporte.

Neymar ressent toujours une douleur à la malléole

Après avoir réalisé une grosse séance en piscine mercredi, l’attaquant du PSG a poursuivi ses soins et son travail de récupération ce jeudi avec un physiothérapeute dans le Westin Hôtel de Doha. « Son ligament externe ne pose pas de problème mais le joueur ressent toujours une douleur osseuse lorsqu’il pose le pied à cause d’un oedème sur la malléole. », précise le quotidien sportif. Même s’il espère être apte lundi pour le huitième de finale, le staff ne prendra pas de risque avec son joueur, notamment si le match se déroule bien pour la Seleção brasileira.

🚨 | Le ligament externe de Neymar ne pose pas de problème ❌



Néanmoins le joueur ressent toujours une douleur osseuse lorsqu’il pose le pied au sol à cause d’un oedème sur la malléole 🤕🇧🇷



📲 L’Équipe pic.twitter.com/irkFLqrvYf — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 1, 2022

Une équipe B du Brésil face au Cameroun ?

Actuellement, Tite et ses joueurs préparent le dernier match de poule face au Cameroun (vendredi à 20h). Déjà qualifié pour la suite de la compétition et en très bonne posture pour terminer en tête de ce groupe G, le Brésil devrait faire largement tourner face aux Lions Indomptables avec une équipe B. Titulaire et performant depuis le début du Mondial, Marquinhos pourrait ainsi souffler, tout comme son ancien coéquipier en club, Thiago Silva.