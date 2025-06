Neymar SR : « Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le PSG »

Durant l’été 2017, le PSG a frappé un grand coup en s’offrant Neymar. Huit ans après, son père a pris la défense de son passage au PSG.

Arrivé au PSG durant l’été 2017 contre 222 millions d’euros, Neymar aura passé six ans au PSG (173 matches, 118 buts, 70 passes décisives). Son aventure parisienne a été marquée par des joies, des pleurs et de graves blessures. Elle s’est mal terminée avec des supporters venant l’insulter et lui demander de partir devant son domicile. Deux ans après son départ, son père, Neymar SR, est revenu sur l’aventure parisienne de l’international brésilien dans une interview accordée à L’Equipe.

Vous n’avez pas réussi à le protéger des fans du PSG. Est-ce un regret ?

« Sa meilleure phase, c’était pourtant au PSG. Il lui a juste manqué la Ligue des champions. Il a été l’un des artisans de cette première finale (en 2020). Mais on n’a pas eu de chance. Ensuite, les supporters se sont sentis trahis et ils sont venus sous nos fenêtres. Mais ça arrive. Les motifs du départ, on les racontera plus tard (sourires). »

Pourquoi le mariage n’a-t-il pas été plus heureux avec le PSG ?

« C’était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. C’était pareil quand il a quitté Santos et Barcelone. Mais vous avez vu comment il a été reçu à Santos pour son retour ? S’il revenait au Parc, il serait sans doute applaudi. Dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre. Mais au bout d’un certain temps, la passion s’estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c’est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu’on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club. »

Le PSG qui gagne la Ligue des champions

« J’étais heureux ! J’ai félicité Nasser (al-Khelaïfi), un ami. On a fait partie de ce projet. Nasser sait qu’on a escaladé la montagne ensemble. C’est là que vous voyez le temps que ça prend pour structurer un club et pour trouver la bonne formule. Ils ont construit un nouveau centre d’entraînement, investi dans de jeunes joueurs, un nouveau staff. Aujourd’hui, tous les joueurs veulent y signer. Avant, ils voulaient en partir pour aller dans un club plus grand. »

Aujourd’hui, pour quel joueur paieriez-vous ?

« Ils ne sont pas si nombreux à me divertir. Lamine Yamal, (Désiré) Doué, les Brésiliens aussi : Raphinha, Vinicius Jr… C’est grâce à eux qu’on regarde le foot. Et pour eux, Neymar est une référence mondiale, une inspiration. Quand j’entends Doué dire qu’il aime mon fils, je suis heureux. Sentir l’amour des athlètes à son égard, ça efface toutes les critiques de ceux qui jugent ce qu’il fait en dehors. Sur le terrain, à l’entraînement, il est irréprochable. Mais c’est Neymar. Et il est livré avec le pack complet (rires). »