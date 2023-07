Neymar toujours dans le viseur de Chelsea

L’avenir de Neymar a fait débat ces dernières semaines. Dans un premier temps, il souhaitait quitter le PSG mais la présence de Luis Enrique aurait changé la donne. Malgré ça, il attise toujours les convoitises.

Encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2027 avec le PSG, Neymar ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Alors qu’il y a quelques semaines, le Brésilien se disait prêt à quitter le club de la capitale en raison de la présence des supporters devant chez lui, il souhaiterait désormais rester. La présence sur le banc de Luis Enrique, qu’il a connu au FC Barcelone entre 2014 et 2017 aurait eu un impact sur son choix. Le Parisien évoque ce dossier et explique tout de même que « sa volonté intime demeure mystérieuse. » Selon le quotidien francilien, Chelsea et un autre club, dont le nom n’a pas filtré seraient venus aux renseignements concernant le numéro 10 du PSG. « Le club anglais, principalement, a sondé son entourage pour connaître sa décision et se positionner en cas de départ.«

S’il y a un départ, ce ne sera uniquement un transfert

S’il doit quitter le PSG, il ne s’agira que d’un transfert, même si un prêt avec option d’achat avait été évoqué il y a quelques semaines avance Le Parisien. Et sur le marché, sa cote s’élèverait entre 50 et 70 millions d’euros. Si l’international brésilien décidait de quitter le club de la capitale cet été, et qu’un club offrait une offre conséquente, qu’elle serait le choix du PSG se demande le quotidien régional. « Là aussi, une forme de floue enveloppe le dossier. » Luis Enrique, le nouveau coach parisien, n’a rien dévoilé de ses plans assure Le Parisien. De son côté, Luis Campos n’a jamais caché qu’un départ de Neymar était envisageable. « Le dirigeant pense qu’une équipe doit s’articuler autour d’une star et non deux, surtout si les deux aiment la même zone, le flanc gauche offensif. Or Neymar et Kylian Mbappé partagent au moins encore ce point commun. » Enfin, le président Nasser al-Khelaïfi préfèrerait qu’il reste à Paris indique Le Parisien. « Il doit, entre autres, penser à la suite. Il sait que dans un an, il y a de grands risques qu’il perde Kylian Mbappé, qui sera libre ou qui aura reçu un bon de sortie après avoir prolongé. » Le dirigeant parisien imagine mal le PSG sans étoiles, avance le quotidien francilien, qui conclut en expliquant que Nasser al-Khelaïfi ne pourra pas s’opposer non plus à la volonté de sa pépite si Neymar décide de rallier un autre club.