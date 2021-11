Neymar, troisième meilleur buteur brésilien de Ligue 1

Hier soir lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Bordeaux (2-3) dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, Neymar a été étincelant. Le Brésilien (29 ans) a marqué deux buts et quel but ! Il a été omniprésent en attaque a aussi fait les efforts défensifs. Avec son doublé – son premier dans le jeu depuis le 2 octobre 2020 (Angers, 6-1) – le numéro 10 parisien a marqué ses 400e et 401e buts depuis le début de sa carrière. En Ligue 1, il est désormais à 59 buts en 78 matches et devient le troisième meilleur buteur brésilien du championnat de France à égalité avec Ilan (239 matches, Sochaux, Saint-Etienne, Ajaccio, Bastia). Neymar n’est plus qu’à 16 buts de Juninho (75). Pour devenir le meilleur buteur auriverde de Ligue 1, ce sera assez compliqué. Ce record appartient à Sonny Anderson (Marseille, Monaco, Lyon) avec 138 buts.

