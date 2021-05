Neymar, Verratti, Draxler : les chiffres après PSG / Lens

Hier le PSG a remporté un match important dans la course au titre face à Lens (2-1) au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu qui ont enchaîné ses quatre derniers matches en Ligue 1, une première sous l’ère Mauricio Pochettino et sa plus longue série depuis septembre-novembre 2020 (8) comme le rapporte le PSG sur son site internet. Buteur et passeur décisif contre les Lensois, Neymar s’est offert une belle statistique. En effet, le Brésilien (29 ans) a marqué contre les 23 adversaires qu’il a affronté en Ligue 1. Passeur décisif sur le but de Neymar, Julian Draxler est impliqué sur quatre buts sur ses cinq dernières titularisations de Ligue 1 (2 buts, 2 passes décisives). Entré en jeu contre Lens, Marco Verratti est devenu le seul troisième joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 345 matches. Il n’est plus devancé que par Sylvain Armand (380) et Jean-Marc Pilorget (435 matches).