Le PSG s’est imposé mardi dernier lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions sur sa pelouse au Parc des Princes contre le Real Madrid (1-0). Les Rouge & Bleu ont réussi une belle partition collective et ont réduit les Madrilènes à seulement trois tirs dans la rencontre et aucun cadré. Un des événements de cette rencontre était aussi le retour de Neymar Jr sur les terrains. Victime d’une grosse entorse de la cheville, avec même une fissure selon ses proches, le Brésilien a été « irréprochable » dans sa récupération.

Certainement titulaire contre les Merengue lors du match retour le 9 mars prochain, Neymar Jr a lancé les hostilités contre son compatriote Ronaldo dans un Live Twitch et pense que lui et ses coéquipiers peuvent faire un résultat au Stade Santiago Bernabeu : « L’équipe a encore besoin de se régler mais on va marquer l’histoire face à ton Real Madrid. »

Interrogé sur la venue de Leo Messi au PSG, le numéro 10 Rouge & Bleu a fait part de sa joie de le retrouver en tant que coéquipier : « Je voulais retourner au Barça. On a tout essayé mais on n’a pas réussi. Finalement, l’opportunité s’est présentée pour qu’il (Messi) signe ici. Je suis très content. C’est un ami, on s’entend très bien, sur le terrain comme en dehors »