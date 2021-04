Si des rumeurs existent toujours ici ou là, Neymar se dirige vers une prolongation de quatre ans au PSG, à salaire quasi égal. Il ne manquerait qu’une validation des juristes. Le numéro 10 brésilien de 29 ans va donc s’impliquer dans le projet parisien jusqu’en 2026. Et cela lui tient à coeur soutient “un proche du joueur” dans France Football. “Il veut rester à Paris. Il voit que le club est en train de grandir. Le projet lui plaît vraiment. Il est heureux ici”, confie un proche de Neymar à France Football. “Ses tweets devant le Big Brother brésilien ? On aime mettre en avant ces choses-là, mais on oublie le reste. Sa Fondation (142 employés) pour les enfants défavorisés, pourquoi personne n’en parle ? Il poste moins de choses sur ses réseaux. Il ne veut plus de polémiques. Il veut revenir très fort pour remporter la Ligue des champions. Il ne pense qu’à ça. Neymar veut montrer que le PSG est une grande équipe.“