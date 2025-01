Ni Monaco ni Brest ne veulent affronter le PSG en C1

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG affrontera soit Monaco, soit Brest. Mais les deux clubs français préféraient affronter Benfica.

Grâce à ses beaux succès contre Manchester City (4-2) et Stuttgart (1-4), le PSG s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions. Lors de ce tour de la compétition, le PSG affrontera soit l’AS Monaco soit le Stade Brestois. Il connaîtra son adversaire ce vendredi midi lors du tirage au sort. Une chose est sûre, aucun des deux clubs français ne souhaite affronter les Rouge & Bleu. Ils préféraient être opposés au Benfica.

Des possibilités de s’affronter trois fois en peu de temps

Comme le rapporte L’Equipe, Eric Roy, le coach des Bretons, a expliqué qu’en jouant l’Europe, on préfère affronter des équipes européennes. « Quand on est en Coupe d’Europe, on a tous envie de rencontrer plutôt des équipes étrangères. On verra bien, mais ça ferait beaucoup de matches contre le PSG en peu de temps. » En effet, si les deux équipes doivent s’affronter en C1 elles se joueraient trois fois en trois semaines, le PSG se déplaçant à Brest demain après-midi (17 heures, BeIN Sports 1). Hugo Magnetti est du même avis que son coach. « On a beaucoup joué le PSG dans notre carrière. Le Benfica serait un truc en plus, pour nous. On aurait aimé être tête de série pour pouvoir recevoir au retour. Mais on ira faire le job, soit au Parc des Princes, soit au stade de Benfica. » Du côté de Monaco, Breel Embolo explique vouloir sa revanche contre Benfica. Le club portugais avait en effet battu les Monégasques lors de la phase de ligue. « Personnellement, je veux ma revanche contre Benfica, mais si c’est Paris, ce sera Paris. On a travaillé dur la saison dernière pour obtenir ce type de confrontation en Ligue des champions. » Son coach, Adi Hütter, n’a lui, pas voulu trancher. « Les deux équipes sont solides et habituées aux joutes européennes. Nous connaissons très bien le PSG, ce ne serait pas la première fois qu’on les jouerait, cette saison. » Si le PSG et Monaco doivent s’affronter en barrage, la manche aller de ces derniers se déroulerait quatre ou cinq jours après leur confrontation en Ligue 1. Réponse tout à l’heure à partir de midi.