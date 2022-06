À une semaine de la reprise de l’entraînement, programmé le 4 juillet prochain, le PSG ne connaît toujours pas son entraîneur pour le prochain exercice. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino négocie actuellement son départ avec les dirigeants parisiens. Ainsi, Christophe Galtier devrait prendre la succession de l’Argentin sur le banc des Rouge & Bleu. Mais, le coach français de 55 ans avait encore un contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2024. Mais cela est désormais terminé.

Galtier remplacé officiellement par Lucien Favre à Nice

En effet, via un communiqué, les Aiglons ont officialisé le départ de Christophe Galtier. Il sera remplacé par Lucien Favre, qui avait déjà occupé ce poste entre 2016 et 2018. « Christophe Galtier ne dirige plus l’équipe première de l’OGC Nice. Ce lundi, la reprise des Aiglons a été animée par Lucien Favre, dont le club est fier d’annoncer le retour », précise le club azuréen sur son site internet. Une conférence de presse sera organisée au centre d’entraînement niçois ce lundi à 16 heures. Il sera très certainement question de Christophe Galtier.

Désormais, il ne reste plus que l’annonce du départ de Mauricio Pochettino avant d’annoncer la très probable officialisation de Christophe Galtier au PSG. Selon les dernières rumeurs, les champions de France auraient déboursé moins de 10M€ pour racheter les deux dernières années de contrat de technicien français à Nice.