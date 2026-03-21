Nice / PSG – Annoncez votre pronostic

Le PSG se déplace à Nice ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +) dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Moins de deux heures avant ce match, vous pouvez annoncer votre pronostic.

Sur la pelouse de Nice ce samedi soir, le PSG voudra récupérer sa place de leader, reprise provisoirement par Lens hier soir avec son large succès à Bollaert contre Angers (5-1). Pour cela, Luis Enrique devra faire sans Fabian Ruiz, Bradley Barcola et Quentin Ndjantou, blessés, mais aussi sans Joao Neves, laissé au repos, et Achraf Hakimi, suspendu. Luis Enrique devrait effectuer un léger turnover dans son équipe pour affronter les Aiglons.

Et à moins de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Nice et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mardi soir, le PSG a terminé le travail sur la pelouse de Chelsea pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions (0-3). Un score annoncé ici par laf, Skala94 et ⭐ Pépère ➡️ 1/2. Bravo à eux !