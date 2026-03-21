Nice / PSG – Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra composer sans plusieurs cadres.

Après sa brillante qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le championnat ce samedi soir. À l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, le club parisien affronte l’OGC Nice, à l’Allianz Riviera (21h05 sur Ligue 1+). L’objectif des Rouge & Bleu est clair : s’imposer pour reprendre sa première place, occupée depuis ce vendredi par le RC Lens.

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João Neves absent

Cependant, pour ce dernier match avant la trêve internationale, Luis Enrique devra composer sans plusieurs joueurs. Si Achraf Hakimi est suspendu, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Bradley Barcola sont à l’infirmerie. De son côté, João Neves reste au repos à Paris, après avoir ressenti une gêne face à Chelsea en milieu de semaine. « Il n’est pas disponible. Ce n’est pas une blessure, il faut savoir gérer ces derniers mois et faire attention à sa condition physique », avait expliqué Luis Enrique en conférence de presse au sujet de l’international portugais.

Pour le reste du groupe, pas de surprise avec la présence de joueurs cadres tels que Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Cette rencontre sera aussi l’occasion d’accorder du temps de jeu à certains joueurs moins utilisés, comme Illia Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Lee Kang-In ou encore Senny Mayulu. Voici le groupe de 19 joueurs convoqués par Luis Enrique.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin

: Chevalier, Safonov, Marin Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery

: Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery Attaquants : Kvaratskhelia, G.Ramos, Dembélé, Doué, Mbaye