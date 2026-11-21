Ce samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Luis Enrique a dévoilé son groupe avec de nombreux retours.

Quinze jours après son dernier match, le PSG va retrouver les terrains avec le déplacement à Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Leader du championnat avec deux points d’avance sur Lille, le club de la capitale voudra s’imposer à l’Allianz Riviera pour conserver sa place de leader et bien préparer la réception – au Parc des Princes – de l’AS Roma pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Quatre jours avant ce choc européen, Luis Enrique peut compter sur des retours importants.

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Lucas Digne et deux titis absents

Victime d’une lésion à la cuisse droite contre le FC Barcelone, Marquinhos a repris l’entraînement collectif cette semaine et fait son retour dans le groupe concocté par le coach du PSG pour le déplacement à Nice. C’est également le cas d’Ousmane Dembélé, lui aussi victime d’une lésion à la cuisse gauche contre le Barça. Nuno Mendes, touché à la cuisse gauche contre Strasbourg, fait également ce retour ce samedi dans le groupe concocté par Luis Enrique. Forfait pour le rassemblement de l‘équipe de France, Maghnes Akliouche est lui aussi présent du groupe. Victime d’un déchaussement d’une dent avec l’équipe de France et d’une légère tension à l’ischio-jambier, Désiré Doué est aussi présent. Avec l’absence d’Alessandro Longoni, c’est le titi Arthur Bar qui est convoqué en tant que troisième gardien. Lucas Digne est, lui, absent du groupe, tout comme David Boly et Quentin Ndjantou.

Le groupe du PSG pour le déplacement à Nice

Gardiens : Lucas Chevalier, Matvey Safonov, Arthur Bar

Défenseurs : Achraf Hakimi, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez, Willian Pacho, Nuno Mendes

Milieux de terrain : Lucas Beraldo, Fabian Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Dro Fernandez, Warren Zaïre-Emery, Joao Neves