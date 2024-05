Nice / PSG – Le groupe parisien sans Mbappé et Dembélé

Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice, dans le cadre du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Et pour ce match, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani.

Le PSG aura pour objectif de renouer avec la victoire ce mercredi soir à l’Allianz Riviera. Avant le match face à l’OGC Nice, le club parisien est sur une série de quatre matches sans succès toutes compétitions confondues, dont trois défaites d’affilée. Très remonté après la défaite de son équipe face au TFC (1-3), Luis Enrique attend une réaction de la part de ses joueurs. Mais, le coach parisien devra se passer de plusieurs éléments, notamment en attaque.

Nuno Mendes, Hakimi, Dembélé, Mbappé et Kolo Muani absents

En plus des forfaits déjà actés de Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, d’autres joueurs manquent à l’appel pour cette rencontre face aux Niçois. Présents dans le point médical d’avant-match, Keylor Navas (repos), Ousmane Dembélé (coup à la cuisse gauche) et Kylian Mbappé (gêne à l’ischio-jambier gauche) sont absents pour cette rencontre. Un autre joueur offensif ne fera pas le déplacement en Côte d’Azur, Randal Kolo Muani. En défense, Achraf Hakimi n’a pas été convoqué pour cette rencontre, tout comme Nuno Mendes. Voici ci-dessous le groupe des 20 Parisiens appelés pour cette confrontation face à l’OGC Nice.

Le groupe du PSG

Gardiens : Letellier, Tenas, Donnarumma

: Letellier, Tenas, Donnarumma Défenseurs : Marquinhos, Danilo, Mukiele, Beraldo, Skriniar, Zague

: Marquinhos, Danilo, Mukiele, Beraldo, Skriniar, Zague Milieux : Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaire-Emery, E.Mbappé, Mayulu

: Ugarte, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaire-Emery, E.Mbappé, Mayulu Attaquants : Ramos, Asensio, Barcola