Nice / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG affronte Nice en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant cette rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG joue l’un de ses trois derniers matches de la saison ce soir (21 heures, Canal Plus Foot) contre l’OGC Nice en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Sergio Rico, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, Randal Kolo Muani, Keylor Navas et Achraf Hakimi. Pour cette rencontre contre les Niçois, Luis Enrique a donc encore une fois procédé à un turn-over.

A voir aussi : Le PSG pas favorable à une participation de Zaïre-Emery aux JO 2024 ?

Vitinha, Zaïre-Emery et Ruiz de retour au milieu

Titulaire contre Toulouse, Arnau Tenas enchaîne une deuxième titularisation dans les buts du PSG contre Nice ce soir. Il sera défendu par un quatuor composé de Yoram Zague, aligné dans le couloir droit et qui enchaîne une deuxième titularisation de suite, Milan Skriniar et Marquinhos en défense centrale et Lucas Beraldo dans le couloir gauche. Laissé au repos contre les Toulousains, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz retrouvent leurs places au milieu de terrain. Enfin, avec les absences de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, se sont Lee Kang-in, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola qui animeront l’attaque du PSG.

Feuille de match OGC Nice / PSG

32e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Alexis Auger – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Eric Wattelier et Mehdi Mokthari