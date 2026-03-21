Nice / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi soir, le PSG se déplace à Nice lors de la 27e journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux coachs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Avant de voir un très grand nombre de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives pour la trêve internationale, le PSG affronte Nice ce soir dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Contre les Niçois, quinzième du championnat, les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre la tête. Pour cela, Luis Enrique devra faire sans Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Quentin Ndjantou (blessés), Joao Neves (repos) et Achraf Hakimi (suspendu). Quatre jours après sa large victoire à Chelsea (0-3), qui a permis au club de la capitale de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions, Luis Enrique a décidé de faire un peu tourner son équipe.

Une charnière Pacho-Hernandez

Dans les buts, pas de surprise avec Matvey Safonov. Le gardien du PSG sera défendu par un quatuor composé d’Illia Zabarnyi au poste latéral droit, Willian Pacho et Lucas Hernandez en défense centrale, et Nuno Mendes dans le couloir gauche. Au milieu, l’infatigable Vitinha est reconduit. Capitaine en l’absence de Marquinhos dans le onze, l’international portugais est associé à Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery. En attaque, Luis Enrique a décidé d’aligner un trio inédit. Désiré Doué occupera le couloir droit, Khvicha Kvaratskhelia dans le couloir gauche, et Lee Kang-in en faux numéro 9.

Feuille de match OGC Nice / Paris Saint-Germain

27e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Jérémy Stinat – VAR : Jérémie Pignard et Mehdi Mokthari

Le XI de Nice : Diouf – A.Mendy, Dante (cap.), Bah – Clauss, Sanson, Boudaoui, Ndayishimiye, Bard – Wahi, Diop Remplaçants : Dupé, Abdi, Oppong, Gouveia, Coulibaly, Vanhoutte, Louchet, Boudache, Kevin Carlos

: Diouf – A.Mendy, Dante (cap.), Bah – Clauss, Sanson, Boudaoui, Ndayishimiye, Bard – Wahi, Diop