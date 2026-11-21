Ce samedi après-midi (17h15 sur Ligue 1+), le PSG retrouve la compétition avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra gérer le temps de jeu de ses joueurs.

Le PSG entame un nouveau marathon de matchs. Ce samedi, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice avec l’ambition de poursuivre sa série de onze victoires consécutives toutes compétitions confondues. Pour cela, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur les retours de Marquinhos, Nuno Mendes, Maghnes Akliouche et Ousmane Dembélé, tous blessés avant la trêve internationale. Toutefois, après cette parenthèse internationale de novembre, le technicien espagnol devra gérer le temps de jeu de son effectif.

À lire aussi : Luis Enrique prévient ses joueurs avant d’affronter l’OGC Nice

Plusieurs retours dans le onze de départ ?

Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place de titulaire, malgré son retour tardif de sélection. En défense, L’Équipe opte pour une charnière centrale composée d’Illia Zabarnyi et de Lucas Hernandez, tandis qu’Achraf Hakimi et Lucas Digne occuperaient les postes de latéraux. Dans l’entrejeu, les Portugais João Neves et Vitinha pourraient être associés à Warren Zaïre-Emery. Enfin, en attaque, le quotidien sportif opte pour un trio formé de Ferran Torres, Senny Mayulu et Mika Godts.

De son côté, Le Parisien mise sur un onze de départ différent, avec notamment les retours des blessés : Marquinhos, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. Warren Zaïre-Emery pourrait être aligné au poste de latéral droit, tandis que Lucas Beraldo et Fabian Ruiz seraient associés dans l’entrejeu.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves – F. Torres, Mayulu, Godts

(L’Équipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, L. Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves – F. Torres, Mayulu, Godts Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), L. Hernandez, Nuno Mendes – J. Neves, Beraldo, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Mayulu

(Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (c), L. Hernandez, Nuno Mendes – J. Neves, Beraldo, F. Ruiz – F. Torres, Dembélé, Mayulu Le XI probable de Nice : Diouf – Seidu, Ndayishimiye, Mandza – Clauss, Witsel (c), Boudaoui, Nkounkou – Diop, Wahi, Amoura

Les compositions probables de Nice / PSG (L’Équipe)

Les compositions probables de Nice / PSG (Le Parisien)