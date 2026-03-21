Nice / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte l’OGC Nice en Ligue 1. Et Luis Enrique devra composer sans plusieurs cadres.

Quatre jours après sa brillante victoire sur la pelouse de Chelsea (3-0) en Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1. Pour le compte de la 27e journée de championnat, le club parisien se déplace sur la pelouse de l’OGC Nice (21h05 sur Ligue 1+). Après la victoire du RC Lens face à Angers (5-1) ce vendredi, l’équipe de Luis Enrique est sous pression. En effet, une victoire sera nécessaire pour récupérer la première place.

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Le trio Doué – Dembélé – Kvaratskhelia reformé ?

Mais le technicien espagnol sera privé de plusieurs joueurs pour cette rencontre : Achraf Hakimi (suspension), João Neves, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Bradley Barcola. Cette rencontre face aux Aiglons doit ainsi permettre de relancer les joueurs moins utilisés lors des derniers matchs. Selon L’Equipe, Illia Zabarnyi et Lucas Hernandez devraient être alignés dans le secteur défensif, tandis que Warren Zaïre-Emery compensera la suspension d’Achraf Hakimi au poste de latéral droit. Dans l’entrejeu, Lee Kang-In et Senny Mayulu sont pressentis pour accompagner Vitinha. En attaque, le quotidien sportif opte pour le trio Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

De son côté, le quotidien Le Parisien envisage un onze de départ différent, notamment en défense avec une charnière centrale Lucas Beraldo – Illia Zabarnyi et la titularisation de Nuno Mendes comme arrière gauche. En attaque, Gonçalo Ramos pourrait prendre la place d’Ousmane Dembélé au poste de numéro 9, selon le journal francilien.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Lee, Vitinha (c), Mayulu – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

(L’Equipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Lee, Vitinha (c), Mayulu – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Vitinha (c), Lee – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Vitinha (c), Lee – Doué, G.Ramos, Kvaratskhelia Le XI probable de Nice : Diouf – A.Mendy, Dante (c), Bah – Clauss, Sanson, Boudaoui, Vanhoutte, Bard – Wahi, Diop

Les compositions probables de Nice / PSG (L’Equipe)

Les compositions probables de Nice / PSG (Le Parisien)