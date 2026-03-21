Nice / PSG – Les Niçois pestent contre l’arbitrage

Si la victoire du PSG sur la pelouse de l’OGC Nice ne souffre d’aucune contestation, du côté des Niçois l’arbitrage est pointé du doigt suite au penalty accordé en première période.

Victorieux de l’OGC Nice avec la manière ce samedi soir (4-0), le PSG a repris son fauteuil de leader avant la trêve internationale de mars. Malgré une équipe remaniée au coup d’envoi, la formation de Luis Enrique n’a jamais été inquiétée par les Aiglons. Cette rencontre a été débloquée grâce à un penalty transformé par Nuno Mendes juste avant la pause, suite à une main de Morgan Sanson.

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» On doit utiliser la VAR de façon juste pour les deux équipes »

Une décision vivement critiquée par le coach Claude Puel à la mi-temps de la rencontre. « Quand on prend un but comme ça, on est outrés. Ce n’est pas penalty, c’est un tir à bout portant, il effleure le ballon. Sincèrement, si on utilise la VAR là, on l’utilise dès le début parce que sur le corner, il fait double contact donc on doit utiliser la VAR de façon juste pour les deux équipes. C’est tout ce que j’ai à dire« , a-t-il déclaré juste avant la reprise de la seconde période, avant de poursuivre sa critique après la rencontre. « C’est toujours préjudiciable de rentrer avec un but juste avant la mi-temps et surtout de cette manière par la suite, on prend ce deuxième but très vite. L’affaire est pratiquement pliée face à cette équipe. Et puis l’expulsion nous achève en deuxième mi-temps. Je vais rester sur la première parce que c’était intéressant et je considère qu’on a été à la hauteur de Paris sur cette mi-temps (…) On était dans le match, mais se prendre un tel but, un tel penalty, ça fait très très mal. (…) Il va falloir digérer ces situations-là. Digérer, depuis que je suis arrivé, c’est assez conséquent quand même. On est pas mal sollicité avec la VAR, surtout contre nous. Mais bon, on va faire avec et au moins, on sait ce qui nous attend jusqu’à la fin de saison. »

« On est outré, ce n’est pas penalty ! » 😡



Claude Puel extrêmement remonté à la mi-temps de ce #OGCNPSG. pic.twitter.com/rZXaPbdePq — L1+ (@ligue1plus) March 21, 2026

En zone mixte, le capitaine niçois, Dante, est aussi revenu sur cette décision, dans des propos rapportés par RMC Sport : « Ce penalty, c’est dommage. Tous les week-ends on a des débats. Je vois très peu de débats. Dans la surface, nous les défenseurs on ne peut que reculer. Si on touche à peine, c’est pénalty. On doit mettre les mains vers l’arrière. Ce sont des règles qui ne sont pas très claires. Il y a des règles mais aussi des interprétations. Il faut valoriser le jeu. Malheureusement, je ne comprends pas. On va plus parler de la décision de siffler le penalty plutôt que s’il n’avait pas sifflé. Quand la main est vraiment claire, que le ballon part vers le but, qu’il y a vraiment une intention. Morgan (Sanson) a essayé d’enlever son bras. Contre Brest, c’est le même. Comment va-t-on faire maintenant ? C’est un réflexe. C’est dommage. »

Après quelques minutes de confusion suite à une main, la décision a été prise : penalty 🖐️



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