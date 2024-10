Nice / PSG – Les notes des joueurs du PSG

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Dans un match à deux visages, le club de la capitale a concédé le nul sur la pelouse de l’Allianz Riviera (1-1).

Le PSG a concédé le deuxième nul de sa saison en Ligue 1 sur la pelouse de Nice ce dimanche soir en clôture de la septième journée (1-1). Dans une rencontre à deux visages, le club de la capitale a vu osciller ses joueurs entre le bon et le moins bon. Buteur ce soir, Nuno Mendes est aussi à l’origine du but niçois avec sa déviation qui trompe Donnarumma sur la frappe d’Abdi. Mais sinon, comme à son habitude, il s’est montré dangereux dans son couloir et aurait pu marquer plus tôt dans la soirée, mais sa tentative lointaine a été repoussée par Bulka (37e). Impérial depuis le début de la saison, Willian Pacho a été plus en difficulté ce dimanche soir. Le défenseur central équatorien a été gêné par la mobilité d‘Evan Guessand, a parfois été dépassé et a dû faire des fautes pour éviter des attaques dangereuses.

Warren Zaïre-Emery, prestation à oublier

À ses côtés, Marquinhos a été solide. Le capitaine du PSG semble retrouver son meilleur niveau. Ce soir, il a été très précieux en couverture et a comblé certaines brèches. L’international brésilien aurait même pu offrir la victoire au PSG, mais sa tête s’est écrasée sur le poteau (54e). Titulaire au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery est totalement passé à côté de son match. Le titi parisien a été à l’origine du but niçois en perdant son duel avec Cho, mais il a également perdu plusieurs ballons qui ont permis à Nice d’apporter du danger dans la surface parisienne. Alors que ses qualités physiques sont ses points forts, il a perdu beaucoup de duels sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Titulaire en pointe de l’attaque ce soir, Randal Kolo Muani a encore raté son match. En 45 minutes de jeu, il n’a pas souvent été trouvé par ses partenaires. Mais quand il a eu le ballon, il a été incapable de se mettre dans le sens du jeu. Son remplaçant, Lee Kang-in, s’est montré un peu plus dangereux en apportant un peu plus de fluidité dans le jeu offensif du PSG.