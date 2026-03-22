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Nice / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 mars 2026

Hier soir, le PSG a surclassé Nice lors de la 27e journée de Ligue 1 (0-4). Beaucoup de joueurs parisiens ont brillé lors de cette rencontre qui a permis au PSG de reprendre la tête du championnat.

Avant la trêve internationale, le PSG voulait reprendre sa place de leader de Ligue 1, laissée momentanément à Lens, qui s’était largement imposé contre Angers vendredi soir (5-1). Et c’est chose faite avec la manière, avec un succès probant sur la pelouse de Nice (0-4) dans le cadre de la 27e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner un peu son effectif. Il a tout de même aligné quelques cadres, dont Nuno Mendes. L’international portugais a été titularisé à une inhabituelle place d’ailier gauche. Et le numéro 25 du PSG a brillé à ce poste. Il a obtenu un 7 dans L’Equipe et Le Parisien. Le quotidien sportif explique : « En l’absence de Barcola, le Portugais a été testé un cran plus haut. Avec un rôle déterminant dans le succès parisien : un but sur penalty et une passe décisive au bout d’une action où il s’est joué de Sanson. Il aurait pu en délivrer au moins deux autres (19e, 63e). » Placé au poste de faux numéro 9, Khvicha Kvaratskhelia a aussi été très performant sur la pelouse de l’Allianz Riviera hier soir. Il a obtenu un 6 dans le quotidien sportif et un 7 dans le quotidien francilien. Ce dernier indique : « Dans l’axe de l’attaque, le Géorgien s’est montré disponible et inspiré dans ses déplacements. Il a juste manqué de réussite devant Diouf qui repousse ses deux premières tentatives (12e, 19e), avant que Bah ne revienne in extremis pour sortir sa tête à la réception d’un bon centre de Doué (37e). Sa passe pour Mendes amène le deuxième but parisien (0-2, 50e). »

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La belle surprise Lucas Beraldo au milieu de terrain

Titulaire dans le couloir droit de l’attaque du PSG, Désiré Doué s’est montré dangereux, a marqué, mais s’est aussi montré maladroit dans le dernier geste. Il est tout de même l’un des meilleurs joueurs du PSG hier soir, avec un 6 dans L’Equipe et un 7 dans Le Parisien. Le quotidien francilien détaille : « Sans être spectaculaire, il s’est montré efficace. Dans le bon tempo pour servir Kvaratskhelia à deux reprises (12e, 37e), il provoque un pénalty, consécutif à une main de Sanson (40e). Récompensé de son activité, il marque avec sang-froid sous la barre (0-2, 50e) et passe tout près du doublé sur un face-à-face remporté par Diouf (64e). » Les deux quotidiens ont moins aimé le match de Kang-in Lee, placé dans le milieu de terrain avec une note de 4. Le Parisien a aimé la prestation de Lucas Beraldo au milieu de terrain, avec un 6. « Il n’a pas fait tâche devant la défense. Le Brésilien a participé à une belle occasion de Doué en proposant un mouvement rapide en une touche (64e), avant d’offrir le dernier but à Zaïre-Emery (86e). » L’Equipe et Le Parisien ont aussi souligné les belles performances de Warren Zaïre-Emery et Illia Zabarnyi, qui ont obtenu une note de six dans les deux parutions.

  • Les notes des joueurs du PSG dans L’Equipe : Safonov (5), Zaïre-Emery (6), Zabarnyi (6), Pacho (5), Hernandez (5) – Mayulu (non noté), Beraldo (5), Vitinha (5), Lee (4) – Doué (6), Kvaratskhelia (6), Mendes (7)
  • Les notes des joueurs du PSG dans Le Parisien : Safonov (5), Zaïre-Emery (6), Zabarnyi (6), Pacho (6), Hernandez (6) – Mayulu (non noté), Beraldo (6), Vitinha (6), Lee (4) – Doué (7), Kvaratskhelia (7), Mendes (7)

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas22 mars 2026

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