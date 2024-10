Nice / PSG – Les notes des joueurs parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG a concédé le match nul sur la pelouse de Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1 (1-1). Titulaire, Randal Kolo Muani a été transparent. De son côté, Marquinhos a régné comme le patron de la défense parisienne.

Pour son retour sur les terrains de Ligue 1, le PSG se déplaçait hier soir à Nice en clôture de la septième journée. Dans une rencontre où il a montré deux visages, le club de la capitale a dû se contenter du match nul (1-1) sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Un résultat qui laisse le champ libre à Monaco, désormais seule équipe en tête du championnat avec deux points d’avance sur les Rouge & Bleu. Titulaire à la pointe de l’attaque parisienne, Randal Kolo Muani a été fantomatique et remplacé à la mi-temps. Dans Le Parisien, il a obtenu la note de 2. « Que peut-on sauver de la prestation de l’attaquant français ? Comme un symbole de ses difficultés, son action la plus décisive est une récupération qui débouche sur un contre parisien (27e). Offensivement, « RKM » a rarement été trouvé par ses partenaires et quand il a eu le ballon, il a été incapable de se mettre dans le sens du jeu. La tête à l’envers. » De son côté, L’Equipe lui donne un trois. « Que c’est dur pour l’attaquant de jouer dans l’axe ! Il a fallu le voir très bas pour le voir performer, notamment en récupérant un ballon dans les pieds niçois (27e). À sa décharge, il n’a eu aucun ballon exploitable et ça été encore lui le premier sorti. Comme s’il était le principal responsable d’un jeu déficient. »

Zaïre-Emery en grande difficulté

Autre joueur du PSG en difficulté, Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien n’a rien réussi sur la pelouse de Nice. Dépassé dans le duel au début de l’action du but niçois, il a aussi plusieurs pertes de balles qui auraient pu être fatales à son équipe. Dans les duels, il n’a pas non plus répondu présent. Il a obtenu un trois dans les deux quotidiens. « Agacé par ses coéquipiers, le Français a beaucoup râlé. Par moments, cela lui a fait prendre du retard sur le jeu. Il a été pris de vitesse par Cho avant le corner victorieux du Gym (37e). Une prestation globalement décevante dans un milieu encore en dessous de ce qu’on peut attendre », indique L’Equipe. Performant depuis le début de la saison, Willian Pacho a connu son premier match difficile sous le maillot du PSG. Il a obtenu la note de 4 dans Le Parisien. « L’Équatorien a eu du boulot et a dû faire face à un sacré duel avec Evan Guessand, qui lui a imposé un vrai défi physique duquel il n’est pas sorti gagnant. La mobilité de l’attaquant a gêné le défenseur parisien et l’a parfois poussé à la faute (5e, 22e). » L’Equipe estime, de son côté, qu’il a réalisé un bon match avec un 6. « Viril et parfois limite (44e), il a fait preuve d’une autorité précieuse dans les corps à corps. Un sacré duel livré à Guessand qui lui a d’abord fait mal sur sa technique en mouvement. L’Équatorien a rectifié le tir et globalement pris le dessus en se montrant proactif, anticipant les prises de balle des Niçois, même s’il n’a pas tout réussi. »

Marquinhos taille patron

La satisfaction du PSG lors de cette rencontre face aux Aiglons, Marquinhos. Le capitaine parisien semble retrouver son meilleur niveau. Il a obtenu un 6 dans L’Equipe et Le Parisien. « Si le danger est souvent passé du côté de Pacho, le Brésilien a été très précieux en couverture et a comblé certaines brèches. Il soulage son équipe avec un excellent tacle dans la surface (59e). Il trouve le poteau de la tête (54e) », explique le quotidien francilien. Pour le sportif, « le capitaine a essayé d’amener de la sérénité quand ça chauffait. On peut lui reprocher d’avoir été un peu trop attentiste face aux vagues niçoises, mais il a sauvé plusieurs coups, notamment ce tacle désespéré sur un centre de Clauss qui allait trouver Cho au second poteau (59e). Dans les duels aériens, il a fait le job aussi. »