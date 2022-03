Nice / PSG : Les notes des Parisiens

C’était la dernière répétition pour le PSG avant son huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Real Madrid ce mercredi. Pour préparer au mieux cette rencontre, les Rouge & Bleu affrontaient le troisième du championnat – l’OGC Nice – dans le choc de cette 27e journée de Ligue 1 . Avec des absences majeures (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Ander Herrera, Leandro Paredes) et la suspension de Kylian Mbappé, le coach parisien, Mauricio Pochettino, a livré quelques surprises dans son XI de départ. Avec la titularisation d’Abdou Diallo, très peu utilisé ces dernières semaines, et Georginio Wijnaldum. De son côté, Keylor Navas occupait le but parisien. En attaque, Angel Di Maria accompagnait Neymar Jr et Leo Messi.

La première mi-temps est une belle bataille tactique qui oppose deux équipes compactes. Ce sont les Parisiens qui se procurent la plus belle occasion avec un face à face manqué par Angel Di Maria. En seconde période, on retrouve un scénario similaire avec deux équipes qui s’observent et se jaugent… Mais les occasions se font rare. On se dirige vers un match nul et vierge… Et puis arrive cette 88e minute. Perte de balle de Neymar devant la surface niçoise, une contre-attaque éclaire des aiglons et Delort profite d’un marquage plus qu’hésitant de Wijnaldum et un retour défensif fantomatique de Juan Bernat pour tromper Keylor Navas. Le PSG s’incline pour la troisième fois de la saison en Ligue 1, la deuxième fois de suite à l’extérieur. Pas vraiment la meilleure des préparations avant d’affronter le Real Madrid dans 4 jours…

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 5 – Kehrer 3,5, Marquinhos 5,5, Diallo 5,5, Bernat 4,5 – Wijnaldum 2, Danilo 5, Verratti 5,5 – Messi 5, Neymar 4, Di Maria 3

Les notes de Jonathan Bensadoun : Navas 5 – Kehrer 3, Marquinhos 5, Diallo 5, Bernat 4 – Wijnaldum 1,5, Danilo 5, Verratti 5,5 – Messi 5, Neymar 3,5, Di Maria 3

Les notes de Murvin Armoogum : Navas 5 – Kehrer 3, Marquinhos 5,5, Diallo 6, Bernat 5 – Wijnaldum 2, Danilo 5, Verratti 5,5 – Messi 5, Neymar 3,5, Di Maria 3

Les notes de Théodore Vives : Navas 5 – Kehrer 4,5, Marquinhos 5,5, Diallo 5, Bernat 4,5 – Wijnaldum 2,5, Danilo 5, Verratti 5,5 – Messi 5, Neymar 4,5, Di Maria 3,5

Les notes de Guillaume de Freitas : Navas 5 – Kehrer 4, Marquinhos 6, Diallo 6, Bernat 5 – Wijnaldum 3, Danilo 5, Verratti 6 – Messi 5, Neymar 4,5, Di Maria 4