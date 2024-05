Nice / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (1-2), dans le match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Et un homme a porté sa formation, Bradley Barcola.

Avec un effectif réduit pour ce déplacement en Côte d’Azur, Luis Enrique attendait une réponse de ses joueurs après la très mauvaise prestation à domicile face au Toulouse FC (1-3). Et avec une équipe remaniée, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 1-2 sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Face à une équipe de Nice qui était en course pour une qualification en Ligue des champions, les champions de France en titre ont livré un match sérieux. Et un homme a marqué cette rencontre de son empreinte, Bradley Barcola.

Barcola homme du match, Zague marque des points, Ramos transparent

Auteur d’un but, d’une passe décisive et d’une expulsion provoquée, le numéro 29 du PSG a été un véritable poison pour le latéral droit Jordan Lotomba. Et sans surprise, il a été élu homme du match avec une note de 8/10 dans L’Equipe. « Ce fut une danse. Une danse dont se souviendra longtemps Jordan Lotomba. L’ailier parisien a dévoré le Suisse en un-contre-un. Comme sur le deuxième but de Zague (23e). Cinq minutes plus tôt, l’ancien Lyonnais avait été à l’origine et à la conclusion du premier but (18e). Il a continué à martyriser les défenseurs niçois et a provoqué l’exclusion de Bard (75e). Il aurait pu s’offrir un doublé sur une reprise de près (79e). Un bilan un peu plus rehaussé par une activité défensive constante. » L’ailier de 21 ans reçoit également la meilleure note du match dans Le Parisien (7/10).

Autre joueur à son avantage ce mercredi soir, Yoram Zague. Alors qu’il fêtait ses 18 ans, le latéral parisien a marqué son premier but avec son club formateur. Une belle soirée pour le Titi, qui lui vaut la note de 7/10 dans le quotidien sportif. « Son premier but en L1 le jour de ses 18 ans, le jeune latéral droit ne pouvait rêver plus beau cadeau. Sur sa réalisation, il a bien suivi une action venue de la gauche. Pas mis en difficulté défensivement dans son couloir par Boga en première période, il a été plus en difficulté après la pause (60e, 66e). Une passe pour Barcola (79e) qui aurait pu être décisive. » En revanche, Gonçalo Ramos n’a pas pesé dans cette rencontre, lui qui débutait au poste de numéro 9. L’international portugais récolte la note de 4/10 dans les deux journaux. « Au bout de trente minutes, on s’est demandé si Luis Enrique ne l’avait pas inclus dans la liste des joueurs laissés au repos à Paris. Pas vraiment un gros poids sur la défense de Nice. Un centre mal dosé pour Barcola (65e) », analyse le quotidien francilien.