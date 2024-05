Nice / PSG – Les premières indiscrétions sur le XI parisien

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Nice pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Un match durant lequel plusieurs cadres du PSG devraient revenir dans le onze.

Après s’être logiquement incliné contre Toulouse dimanche soir (1-3), le PSG retrouve la Ligue 1 avec le déplacement à Nice en match en retard de la 32e journée. Alors qu’il avait opéré dix changements, laissant de très nombreux cadres sur le banc contre les Toulousains, Luis Enrique devrait aligner une équipe plus traditionnelle demain soir. Absents de l’entraînement ce mardi matin, Keylor Navas (malade), Ousmane Dembélé (cuisse gauche) et Kylian Mbappé (ischio-jambiers), devraient être préservés contre les Niçois, avance le Parisien.

Danilo, seul rescapé en défense ?

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place après l’avoir laissé à Arnau Tenas contre Toulouse dimanche soir. Titulaire contre le TFC, Danilo Pereira devrait être le seul joueur reconduit en défense. L’international portugais devrait être associé à Marquinhos en défense centrale. Achraf Hakimi et Lucas Beraldo devraient occuper les couloirs. « Au milieu de terrain, après avoir offert du temps de jeu à Manuel Ugarte, Carlos Soler et Marco Asensio, Luis Enrique devrait revenir à une formule plus traditionnelle, celle utilisée lors des grands matchs avec Vitinha en sentinelle, Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz comme relayeurs. » Pour l’attaque, le coach du PSG devrait opter pour le trio Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola.

