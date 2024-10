Nice / PSG – Pacho : « On a manqué de concentration »

Ce dimanche soir, le PSG se déplaçait à Nice en clôture de la septième journée de Ligue 1. Dans un match à deux visages, le club de la capitale a concédé le nul sur la pelouse de l’Allianz Riviera (1-1).

Ce dimanche soir, le PSG souhaitait s’imposer sur la pelouse de Nice pour retrouver sa première place laissée à Monaco hier soir. Mais en première mi-temps, le PSG a totalement été dominé et a logiquement concédé le premier but de la rencontre. À la mi-temps, Lee Kang-in a pris la place de Randal Kolo Muani et le club de la capitale a montré un meilleur visage, arrivant rapidement à égaliser. Mais malgré plusieurs belles occasions, les Parisiens n’ont pas réussi à repartir avec la victoire (1-1). Au micro de DAZN, Willian Pacho est revenu sur ce match compliqué.

« On va continuer à progresser »

« C’est difficile de jouer ici. C’était dur, mais on a gardé la tête froide pour conserver une bonne équipe. On n’a pas perdu et on va continuer à aller de l’avant. La première mi-temps ? On a manqué de concentration, puis on s’est donné du courage pour se procurer des occasions en deuxième période. Qu’est-ce que l’on peut faire de mieux ? On va continuer à progresser. L’équipe a des qualités. On va progresser, c’est sûr, et à l’avenir, ce sera mieux. »