Pour le match de Ligue 1 face à l’OGC Nice ce samedi, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur plusieurs retours. Quatre joueurs ont retrouvé le chemin de l’entraînement à la veille du match face aux Aiglons.

Après la trêve internationale de novembre, le PSG va aborder un nouveau marathon de matchs jusqu’à la trêve hivernale. Et cela débutera dès ce samedi (17h15 sur Ligue 1+), avec un déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice, pour le compte de la 11e journée de Ligue 1.

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Nuno Mendes, Marquinhos, Akliouche et Dembélé de retour

Pour cette rencontre face aux Aiglons, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur quelques retours dans son groupe. Blessés avant la trêve internationale, Nuno Mendes, Marquinhos, Maghnes Akliouche et Ousmane Dembélé étaient présents à l’entraînement de veille de match ce vendredi après-midi. Légèrement touchés en sélection, Désiré Doué et Dro Fernandez étaient également présents. Seuls Alessandro Longoni et Khvicha Kvaratskhelia manquaient à l’appel. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu à l’approche des prochaines échéances.

Les joueurs présents à l’entraînement

Défenseurs : Digne, Beraldo, Marquinhos, Boly, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez, Hakimi, Nuno Mendes

: Digne, Beraldo, Marquinhos, Boly, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez, Hakimi, Nuno Mendes Milieux : Zaïre-Emery, J. Neves, Dro Fernandez, Vitinha, F. Ruiz

: Zaïre-Emery, J. Neves, Dro Fernandez, Vitinha, F. Ruiz Attaquants : Mayulu, Godts, Ndjantou, F. Torres, Doué, Dembélé, Akliouche