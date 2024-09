Ces derniers temps, Luis Enrique réussit à faire parler de lui à chacune de ses déclarations. La dernière en date concerne son rapport aux médias, sur lequel le technicien espagnol s’est lui même exprimé.

Le chaîne espagnole Movistar va diffuser prochainement une série documentaire autour de Luis Enrique. L’occasion de découvrir le quotidien au Campus PSG du technicien espagnol au cours de sa première saison en Rouge & Bleu, mais aussi pour lui de s’exprimer. Interrogé sur son rapport aux médias, l’ancien sélectionneur de La Roja a déclaré qu’il était prêt à baisser son salaire de 25% s’il avait la possibilité de ne plus parler aux médias. Une déclaration sur laquelle Luis Enrique est revenu en conférence de presse ce jeudi : « Je passe un bon moment avec vous. Je n’ai jamais écourté une conférence de presse, j’aime parler, je dis ce que j’ai à dire. C’était une réflexion spontanée si tu me dis que je signe un papier et que je ne parle plus et que tu enlèves 50% de mon salaire, je signe. Quand tu signes un contrat avec le club , tu es obligé de parler. Si je peux l’éviter je l’éviterai, surtout les interview post-matchs« , a-t-il précisé. Une déclaration qui n’a pas manqué de faire débat autour de la table de l’After Foot.

🎙️ @nicolas_vilas : "Luis Enrique incarne une forme de double remise en question que les journalistes et la presse doivent avoir." pic.twitter.com/q3DiH2sBYC — After Foot RMC (@AfterRMC) September 27, 2024 X : @AfterRMC

Ces déclarations concernant les médias ont semble-t-il agacé l’éditorialiste Daniel Riolo qui s’est interrogé : « Il ne veut pas parler aux médias, mais il fait un documentaire ?« . Une question à laquelle le journaliste Nico Vilas a répondu en développant son opinion à ce sujet : « C’est deux choses différentes. Pour moi Luis Enrique incarne une forme de double remise en question qu’aujourd’hui les journalistes et la presse doivent avoir. Luis Enrique n’a pas un problème avec les médias, il a un problème avec les journalistes. C’est deux choses différentes. Aujourd’hui les médias ce n’est pas que la radio, la télé et la presse écrite. C’est aussi le digital, les réseaux sociaux. Luis Enrique est intéressant pourquoi ? Parce qu’il le dit dans cette interview : ‘moi j’aime bien parler aux gens, dans plusieurs langues’. Il a lancé sa chaîne Twitch, il aime bien les médias Luis Enrique, mais lui ce qu’il veut, c’est ne pas parler aux journalistes« , a-t-il déclaré en poursuivant : « Il n’aime pas les journalistes. Aujourd’hui nous on a une problématique et d’ailleurs on le voit, quel virage on doit entreprendre avec la digitalisation, on est en pleine réflexion en interne autour de ça, tous les médias aujourd’hui se pose cette question là. Comment on communique avec les joueurs et entraîneurs qui sont verrouillés par leur entourage et leur club et qui ont leur propre moyen de communication ?« .