Avec les blessures de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le PSG pourrait recruter cet hiver. Le nom de Nico Williams a été avancé. Le principal intéressé n’a pas voulu évoquer ce possible intérêt.

Le PSG pourrait se montrer actif lors de ce mercato hivernal. En effet, le club de la capitale pourrait tenter de recruter un joueur offensif afin de pallier aux longues absences de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué. Plusieurs joueurs ont été associés au PSG ces derniers jours, comme Estêvão, Eli Junior Kroupi, Ibrahim Maza, Gianluca Prestianni, Abde Ezzalzouli ou bien encore Nico Williams.

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« Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de moi »

L’international espagnol (24 ans), déjà associé au PSG l’été dernier, est encore lié avec l’Athletic Club jusqu’en juin 2035 et posséderait une clause libératoire de 95 millions dans son contrat, a été interrogé en zone mixte sur l’intérêt du PSG pour le mercato hivernal 2027 à l’issue de la victoire de son club contre Malaga (4-3) lors de la quatorzième journée de Liga. Et Nico Williams a préféré botter en touche au moment de répondre. « Je ne sais pas trop ce qui se passe autour de moi. Je suis concentré sur mon équipe. Je veux continuer à progresser et je pense au prochain match« , avance le milieu offensif dans des propos relayés par Foot Mercato.