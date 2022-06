Au grand damne du Real Madrid, Kylian Mbappé a fait le choix de la continuité sous les couleurs du PSG. Le numéro 7 a, en effet, paraphé un contrat de trois ans, celui-ci le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2025. Suite à ce feuilleton interminable, l’ancien monégasque a été sous le feu de tous les projecteurs. Avec la place qu’il endosse aujourd’hui dans le projet rouge et bleu, il y a fort à parier que cette situation n’évoluera pas de sitôt. Face à ce constat, Nicolas Anelka a tenu à délivrer ses conseils au tricolore sur les ondes de RMC.

Rester focus sur le terrain

« Ce qu’il doit faire maintenant, c’est prendre garde à tout ce qu’il va dire. Encore plus aujourd’hui avec tout ce qui s’est passé par rapport à sa prolongation. Je pense qu’il doit vraiment se concentrer sur le terrain. Il l’a très bien fait jusqu’à présent. Il ne faut pas qu’il s’exprime sur tout et sur rien. Cela va attirer la lumière sur lui. Il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, il y a des gens qui cherchent la petite bête. Du coup, moins tu en dis, mieux c’est. Aujourd’hui avec les réseaux sociaux, tu peux t’exprimer n’importe quand. Il faut qu’il reste focus sur le terrain. Le plus important pour lui c’est le terrain et à ce niveau, personne ne peut venir le critiquer s’il réalise une saison comme celle de l’année dernière. »