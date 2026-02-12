Nicolas de Tavernost démissionne de LFP Media, l’avenir de Ligue 1+ en danger ?

Comme attendu, le président de LFP Media, Nicolas de Tavernost, a confirmé qu’il quittait son poste. De son côté, le président de la Ligue, Vincent Labrune, ne s’est pas montré très optimiste pour l’avenir de la chaîne Ligue 1+.

Le football français vit une nouvelle crise. Après avoir vu beIN SPORTS devancer Ligue 1+ pour l’obtention des droits TV de la Coupe du monde 2026, le président de LFP Media, Nicolas de Tavernost, a annoncé vouloir quitter son poste mercredi. Une nouvelle confirmée ce jeudi lors du conseil d’administration. Il va attendre que son successeur soit nommé avant de quitter définitivement ses fonctions. Le dirigeant estime ne pas avoir le soutien dont il a besoin pour défendre les intérêt de Ligue 1+, rapporte L’Equipe.

« Je ne suis pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet »

Et maintenant quid de l’avenir de Ligue 1+ ? Lors du conseil d’administration du jour, le président de la Ligue, Vincent Labrune, ne s’est pas montré optimiste pour le futur de la chaîne. « Tous les administrateurs ont été en soutien de Ligue 1+ mais les positions médiatiques de Nicolas ont suscité un émoi et ce matin je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de remettre l’église au centre du village. Je ne suis pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet », a déclaré le patron de la LFP, dans des propos rapportés par RMC Sport. Des nouvelles heures difficiles attendent le football français.