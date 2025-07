Nicolas de Tavernost (LFP Media) s’exprime sur la création de la chaîne Ligue 1

Pour la saison prochaine, la Ligue 1 a décidé de créer sa propre chaîne pour la diffusion de huit des neuf matches en direct. Le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, croit en la réussite de ce projet.

Après l’échec de DAZN, la Ligue de football professionnel a fait le choix de créer sa propre chaîne pour diffuser huit des neuf matches en direct pour la saison 2025-2026 (beIN SPORTS garde son match du samedi à 17h). Une annonce officialisée ce mardi 1er juillet par la Ligue. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, s’est exprimé sur la création de cette nouvelle chaîne.

À lire aussi : La LFP officialise le lancement de sa chaîne Ligue 1

La création d’une chaîne Ligue 1, est-ce un grand saut dans le vide ?

« Ce n’est pas un saut dans le vide. Cette solution a été adoptée avec efficacité aux Pays-Bas et a considérablement valorisé les droits du Championnat néerlandais. Je suis là depuis deux mois. Dans ce laps de temps très court, il a fallu régler le sujet DAZN en fixant les conditions dans lesquelles se faisait la séparation. Je suis arrivé dans une période conflictuelle où les paiements avaient été suspendus, les procès étaient réciproques. Nous avons trouvé une solution, les rapports se sont normalisés et DAZN participera à la distribution de notre plateforme. »

Comment se déroulera la distribution de cette chaîne ?

« Nous sommes dans un mode de distribution multi-plateformes et pas exclusive. Nous avons des négociations avec l’ensemble des distributeurs, à l’exception de Canal+ qui n’a pas souhaité continuer les discussions avec nous. On en a pris acte et fort heureusement, nous avions pris une assurance en entamant des discussions parallèlement au cas où celles avec Canal+ n’aboutiraient pas. Je regrette le choix de Canal+ qui est un partenaire naturel. Mais je n’imagine pas qu’ils se passent de la L1 durablement. Les conditions n’étaient pas réunies chez Canal+ pour qu’ils nous fassent une proposition qui soit dans l’intérêt des clubs. »

Est-ce possible de réussir sans la distribution de Canal Plus ?

« L’alternative était de se contenter de 100 millions d’euros de minimum garanti… Ce n’est plus un risque de challenger 100 millions… Mieux vaut être propriétaire de sa plateforme, de ses droits et je suis sûr que si on fait correctement notre travail, on réussira. Notamment grâce à notre prix. On est à 14,99 euros, ce qui sera de nature à susciter un engouement. En fait, je ne comprends pas que Canal+ renonce aussi à une distribution non exclusive. Qu’ils ne souhaitent pas une distribution exclusive avec un minimum garanti s’ils n’en ont pas les moyens, je peux le comprendre (…) On nous ressort des contentieux antérieurs… Mais on ne va pas discuter pendant quarante ans… Il faut passer à autre chose. On va faire avec ceux, très nombreux, qui souhaitent nous distribuer. Il y aura certainement deux années difficiles, mais on va essayer de faire le projet le plus innovant et le plus populaire possible, avec huit matches sur neuf en direct, le neuvième en différé (la rencontre du samedi après-midi restera diffusée par beIN Sports) et un magazine en clair. Le Championnat de L1 est fort. »

Y aura-t-il une offre pour les moins de 26 ans ?

« Il y aura une promotion à moins de 10 euros pour les moins de 26 ans sur les tablettes et les mobiles. Mais peut-être pas dès le départ pour des raisons techniques. »

L’objectif en nombre d’abonnés

« On serait déçus à moins d’un million d’abonnés la première année. »