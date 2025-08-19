Nicolas de tavernost
Nicolas De Tavernost prend la défense du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas19 août 2025

Ce week-end, la Ligue 1 a repris. Cette saison, elle est diffusée sur Ligue 1 +. Nicolas De Tavernost, le directeur général de LFP Médias, a pris la défense du PSG, accusé de ne pas ouvrir ses portes à Ligue 1+.

La Ligue 1 a repris ses droits ce week-end avec la première journée de la saison 2025-2026. La compétition est désormais diffusée sur Ligue 1 +. La chaîne du championnat a réalisé un premier bon week-end, avec des nouveautés proposées aux téléspectateurs comme des immersions au sein du vestiaire, ou à l’échauffement avec un micro sur un joueur. Nicolas De Tavernost, le directeur général de LFP Médias, qui a expliqué que la chaîne comptait déjà 600 000 abonnés, a tenu à prendre la défense du PSG, accusé de ne pas ouvrir ses portes à Ligue 1 +

« C’est vrai qu’ils ont un statut »

« J’ai vu le PSG à Nantes, ils ont fait des choses qu’on leur a demandées, c’était convivial. D’autre part, c’est vrai qu’ils ont un statut, ils arrivent, le nombre de compétitions, etc… donc ils font très attention au sportif, assure Nicolas De Tavernost dans l’After sur RMC. Donc, c’est normal qu’ils fassent attention, après, c’est à nous de les convaincre et je pense qu’ils nous observent aussi, en se disant : ‘Est-ce que ça va marcher ou pas ?’, ‘Est-ce que les fans et les supporters sont contents de cette chaîne ou pas ?’ C’est-à-dire que c’est un peu comme tout le monde. Si ça avait été un échec, personne ne nous aurait suivis. Maintenant que c’est un succès, on peut dire que c’est un succès, en tout cas le démarrage, on va avoir beaucoup d’adhésions, je le souhaite, dont celle du PSG. »

