Nikola Karabatic lié au PSG Handball jusqu’en 2024 ?

Nikola Karabatic est l’un des piliers du PSG Handball depuis son arrivée en 2015. En fin de contrat en juin 2023, il a expliqué qu’il aimerait prolonger l’aventure d’un an avec les Rouge & Bleu.

Nikola Karabatic est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du handball. Au PSG depuis 2015, l’arrière gauche ou demi-centre, ne compte pas raccrocher les baskets tout de suite. À 38 ans et en fin de contrat en juin 2023, l’ainé de la fratrie Karabatic aimerait poursuivre l’aventure encore un an avec le PSG Handball comme il l’a expliqué à l’AFP. « J’ai dit à mon club que je souhaitais prolonger un an, jusqu’en juin 2024. » Ce dernier précise qu’il est toujours en discussions avec ses dirigeants dans cette optique. Une prolongation de contrat qui pourrait lui permettre de postuler à une place au sein de l’équipe de France pour les Jeux Olympiques de 2024 qui se déroule à…Paris. Mais sur cette question, il préfère tempérer.

« J’essaie d’éviter de trop rêver »

« J’essaie d’éviter de trop rêver, de me concentrer sur ce qui arrive. Tout peut aller très vite, j’ai eu l’expérience de la blessure et des Jeux Olympiques reportés. Je voulais d’abord voir mon état de forme et ma capacité à tenir la distance et le choc, et voir aussi si j’étais bon et si j’étais utile à l’équipe. Je me suis rendu compte que je me sentais bien, que j’étais bon et en forme et que je voulais continuer. »