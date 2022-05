Nkunku décidé à partir, le PSG pas si chaud pour son arrivée

Le PSG prépare l’été qui arrive et de nombreux changements semblent venir au sein de la section sportive. Que ce soit au niveau de la direction sportive avec Leonardo, de Mauricio Pochettino ou encore dans l’effectif. Les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions, en plus d’un fond de jeu décevant, ont exaspéré bon nombre de supporters et d’observateurs. Alors que de nombreux noms sont sortis dans la presse, celui de Christopher Nkunku revient avec insistance. Le quotidien L’Équipe confirme que l’international français souhaiterait quitter Leipzig.

Des envies d’ailleurs

Le journal explique que Nkunku et son entourage seraient entrés dans une réflexion quant à la meilleure étape pour grandir et le joueur ne s’en serait pas caché : « après trois saisons réussies en Bundesliga, son avenir passe très probablement par un départ. » L’ancien parisien souhaiterait se « confronter au quotidien à ce qui se fait de mieux en termes de qualité individuelle et de cadre collectif » selon L’Équipe, et son agent – Pini Zahavi – tente d’ouvrir une solution pour essayer de forcer un transfert. De son côté le RB Leipzig veut absolument le conserver et être ambitieux en Bundesliga. Pour cela, le club allemand veut « investir massivement cet été et centrer son projet autour du Français » et ne prend même pas la peine de de répondre aux avances des courtisants tout en assurant qu’une offre de 100M€ ne les convaincrait pas.

De nombreux courtisans…

Les clubs intéressés par le profil de Nkunku sont nombreux… très nombreux. Le média sportif évoque Manchester City, l’AC Milan même si cela dépend de son rachat. Les Red Devils seraient les plus insistants puisque les échanges se multiplieraient. Newcastle, le Barça ou encore le Bayern Munich se seraient aussi positionner sur le cas de l’international français.

… Mais pas vraiment le PSG

Au centre des rumeurs depuis de nombreuses semaines, le PSG ne serait finalement pas si chaud que ça pour son arrivée. En effet, Pini Zahavi aurait pris « le pouls des intentions du club parisien » et ne s’est pas heurté à une fin de non-recevoir. Mais pour L’Équipe, en cas de maintien de Leonardo à la tête de la direction sportive, il serait « très difficile d’imaginer un retour de Nkunku » dans la capitale française. Le Brésilien verrait « d’un mauvais oeil » le retour de jeunes Parisiens qui ont explosé à l’étranger. Cela devrait donc venir de Doha s’il se passe quoique ce soit…