Nkunku donne son avis sur le choix Nageslmann au PSG

Il a raté la Coupe du monde à cause d’une blessure au genou. Quelques mois après ce traumatisme, il est appelé en Équipe de France par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar le 16 juin et la Grèce le 19 juin pour les Éliminatoires de l’Euro. Le nouveau joueur de Chelsea s’est exprimé auprès du Parisien sur plusieurs aspects de sa carrière mais aussi sur le choix du PSG, Julian Nagelsmann, un entraîneur qui l’a fait progresser à Leipzig.

« Je ne suis pas surpris qu’un club comme le PSG s’oriente vers lui »

« C’est un coach qui m’a énormément aidé à me développer, focalisé sur le foot, sur l’aspect tactique. C’est un coach très exigeant. Il aime le football offensif, avec pas mal de buts. Il aime que son équipe se crée beaucoup d’occasions et se retrouve dans la surface de réparation adverse. On a vu son bon travail au Bayern Munich. Je ne suis pas surpris qu’un club comme le PSG s’oriente vers lui. »

