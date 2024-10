Nkunku évoque une possible association avec Barcola au PSG

Bradley Barcola est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Christopher Nkunku, son coéquipier en équipe de France, a été questionné sur une possible association entre les deux joueurs au PSG dans le futur.



Meilleur buteur de Ligue 1 (6 réalisations), Bradley Barcola est un titulaire indiscutable avec le PSG. L’ancien lyonnais commence aussi à se faire une place dans la rotation de Didier Deschamps. Contre Israël jeudi soir, il a marqué son deuxième but en huit sélections avec les Bleus. Il commence à prendre de plus en plus de confiance, que ce soit à Paris ou avec les Bleus. Christopher Nkunku, qui côtoie Bradley Barcola depuis quelques jours avec les Bleus, s’est montré dithyrambique au moment d’évoquer le numéro 29 du PSG.

« Le PSG ça reste un grand club »

« Depuis le début de saison, je vois, parce que je suis toujours le PSG, qu’il a de bonnes statistiques. Il marque, il est décisif. C’est ce que l’on demande au joueur offensif. Je lui souhaite de continuer comme ça, de le faire au PSG et en Bleus comme il l’a fait ce soir, lance l’actuel joueur de Chelsea pour Téléfoot. Une association Nkunku-Barcola au PSG ? (Rire!). Je ne sais pas quoi répondre à ça. Mais, oui, le PSG, ça reste un grand club. Une approche cet été ? Non, non, non. Je l’ai toujours dit, il n’y a pas eu d’approche. »