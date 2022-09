Nkunku : « Je ne regrette pas d’être parti du PSG »

Christopher Nkunku réalise de très grande performance depuis deux saisons sous le maillot du RB Leipzig. Le titi, qui a quitté le PSG à l’été 2019, a été élu meilleur joueur de la Bundesliga la saison dernière après une saison XXL (35 buts, 16 passes en 52 matches toutes compétitions confondues, 20 buts et 13 passes décisives en championnat. Il a redémarré en fanfare cette nouvelle saison avec 6 buts en 6 matches. Dans un long entretien accordé à Onze Mondial, Nkunku est revenu sur son départ du PSG.

« Au PSG, j’ai vécu des moments marquants, des moments positifs«

Au PSG, j’ai vécu des moments marquants, des moments positifs…(il coupe). Je n’aime pas dire des moments négatifs car ce sont des moments qui forgent mentalement donc ça reste positif que tu le veuilles ou non, même si c’est dur à vivre. Il y a beaucoup de choses qui m’ont forgé tout au long de ma jeune carrière au PSG. Comme le fait d’être physiquement moins costaud que les autres par exemple. Quand on le vit, ce n’est pas top, mais ça forge. Gagner des titres, tous les joueurs veulent ça, tu apprends à en gagner au PSG, ça t’ouvre l’appétit à ce niveau. Il faut savoir que le PSG est un grand club, de nombreuses stars sont recrutées, ça peut boucher certains horizons. Je suis quelqu’un d’ambitieux, mais mes ambitions ont des limites, le fait qu’ils recrutent des stars, personnellement, j’ai vu cela d’un bon œil. Je me suis dit que j’allais jouer avec eux, tu t’entraînes avec eux, tu apprends avec eux, c’est quelque chose qui n’est pas donné à tout le monde.«

Le temps de jeu, la raison de son départ du PSG

« Quand j’allais en sélection de jeunes et que je parlais avec d’autres joueurs de ma catégorie, ils ne s’entraînaient pas avec les mêmes joueurs. Donc c’est normal que tu ne joues pas quand tu as de tels joueurs devant toi. Et à un moment donné, tu te dis que pour jouer, il faut prendre des décisions, il faut faire des choses. Tu ne fais pas une carrière en t’entraînant seulement avec des bons joueurs. Je ne regrette pas d’être parti. Je ne peux pas savoir comment ça se serait passé si j’étais resté. Je suis quelqu’un qui vit le moment présent, qui prend des décisions et je les assume toutes, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. Mais aujourd’hui, je suis heureux d’avoir fait ce choix-là parce qu’en quittant le PSG, je cherchais du temps de jeu et même si je n’étais pas arrivé là où je suis aujourd’hui, j’ai atteint mon objectif, c’est-à-dire avoir du temps de jeu.«