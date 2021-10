Nkunku : « Je pense qu’on méritait mieux que ça »

Dans la douleur, le PSG a fait preuve d’une belle force de caractère pour arracher la victoire face au RB Leipzig (3-2) ce mardi en Ligue des champions. Mené 1-2 à la 56e minute de jeu, le club de la capitale a pu compter sur un doublé de Leo Messi et un Kylian Mbappé décisif pour renverser le scénario de cette rencontre. De son côté, l’équipe allemand a posé de grande difficulté à la défense parisienne mais est tombée sur un grand Keylor Navas. Après la rencontre, l’ancien du PSG – Christopher Nkunku – a regretté les erreurs de son équipe.

« Je pense qu’on méritait mieux que ça, après on connaît ce niveau de Ligue des champions. Je ne pense pas que ce soit au niveau de l’expérience parce que depuis des années on joue ce genre de matches. C’est peut-être un problème mental. On est dans le match, mais on fait des erreurs et on les remet dans le match. Ces gens-là n’ont pas besoin de cadeau et c’est ce qu’on fait. Ils reviennent à 2-2 et après ils ont le soutien du public pour marquer et gagner », a déclaré Christopher Nkunku au micro de beIN SPORTS. « Impressionné par ce PSG ? Non pas impressionné parce qu’on était bien dans notre match. Ce sont des erreurs individuelles qui nous font sortir de notre match. Je pense qu’on fait globalement un bon match. On est bien en place, on a des situations pour marquer mais on manque un peu de réussite pour finir. Quand on mène 2-1, on doit garder ce score, je pense qu’on était capable de le faire. »