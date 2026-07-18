Noah Nsoki en route pour la Croatie

Comme annoncé, Noah Nsoki devrait bien quitter le PSG, son club formateur. L’attaquant espère rejoindre le Dinamo Zagreb cet été.

C’est une véritable fuite des talents. Notamment au sein de la génération 2008, celle qui a tout cassé sur son passage en 2025-2026, beaucoup ont choisi de ne pas signer leur premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain. Et ce samedi, on apprend que Noah Nsoki (génération 2007), qui a fait quelques apparitions avec le groupe de Luis Enrique au cours des derniers mois, va, à son tour, bel et bien plier bagages.

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Noah Nsoki veut rejoindre le Dinamo Zagreb

Comme Mounguengue ou Jangeal, le prometteur attaquant de 19 ans a choisi l’étranger pour poursuivre sa progression. Pas d’Ukraine ou de Portugal pour lui, mais la Croatie. En effet, selon L’Équipe, Noah Nsoki souhaite rejoindre le Dinamo Zagreb. Néanmoins, à l’inverse de ces partenaires cités plus tôt, il est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027.

Mercato : sur le départ du PSG, Noah Nsoki a choisi le Dinamo Zagreb

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Son départ reste donc conditionné à un accord du PSG. Ce qui ne devrait poser aucun problème en toute logique si un pourcentage sur une future revente est inclus dans le deal.