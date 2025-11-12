Noham Kamara touché à une cuisse et forfait avec la France U19

Convoqué avec l’équipe de France U19, Noham Kamara a quitté le rassemblement. Le titi du PSG est touché à une cuisse et sera absent deux semaines.

Depuis le début de la saison 2025-2026, le PSG n’est pas épargné par les blessures. Un de ses joueurs va de nouveau remplir l’infirmerie. Convoqué par l’équipe de France U19 pour disputer les du tour de qualification à l’Euro contre les Îles Féroé (ce mercredi), la Bulgarie (samedi), et la Hongrie (mardi prochain), tout comme son coéquipier Quentin Ndjantou, Noham Kamara ne jouera pas durant cette trêve internationale.

A lire aussi : PSG – Noham Kamara signe son premier contrat professionnel

Absent deux semaines

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le titi du PSG a dû déclarer forfait après une légère lésion à une cuisse. Le quotidien sportif indique que Noham Kamara devrait être laissé au repos les deux prochaines semaines. Le défenseur central, qui a fait ses débuts avec l’équipe première des Rouge & Bleu en fin de saison dernière, n’a pas encore eu de temps de jeu lors de cet exercice 2025-2026. Il avait été autorisé par le PSG à participer à la Coupe du monde U20, qui a vu la France terminer à la quatrième place.