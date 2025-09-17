Noham Kamara va redescendre jouer avec la Youth League

Kamara
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas17 septembre 2025

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Atalanta Bergame. Alors qu’il aurait pu être dans le groupe des pros, Noham Kamara va jouer avec la Youth League.

Le PSG commence la défense de son titre en Ligue des champions avec la réception – au Parc des Princes – de l’Atalanta Bergame pour le compte de la première journée de la phase de ligue. En parallèle, l’équipe des jeunes du club de la capitale va entamer la Youth League avec le match contre le club italien au Campus PSG à 14h30. Pour cette rencontre, Thomas Leyssales, l’entraîneur de l’équipe Youth League, devra faire sans David Boly, blessé à l’épaule. Mais il pourra compter sur un renfort de poids. 

Renato Marin avec les pros

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Noham Kamara, qui s’entraîne avec l’équipe première du PSG et qui est régulièrement convoqué par Luis Enrique dans ses groupes, va redescendre avec ses jeunes coéquipiers. Non inclus au début, le titi a finalement été laissé à disposition du groupe de Youth League. Troisième gardien du PSG, Renato Marin aurait pu aussi être convoqué pour ce match de Youth League, mais il devrait figurer dans le groupe de l’équipe première, conclut L’Equipe.

