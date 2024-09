Prêté par le PSG au Benfica cette saison, Renato Sanches souhaitait se relancer dans son club formateur. Mais malheureusement, il s’est encore une fois blessé.

Renato Sanches était l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Présent à l’Euro 2016 avec le Portugal, il avait réalisé de très belles performances et été élu meilleur jeune joueur du tournoi. Avant la compétition, il avait rejoint le Bayern Munich. Mais malheureusement pour lui, il a connu ses premières graves blessures en Allemagne. Un mal qui va le suivre pour la suite de sa carrière. Après trois ans au Bayern, entrecoupés d’un prêt à Swansea lors de la saison 2017-2018, il rejoint Lille. Dans le Nord, il retrouve son niveau et est relativement épargné par les blessures. Il signe alors au PSG durant l’été 2022. Mais à Paris, il est rattrapé par les blessures. Prêté à l’AS Roma la saison dernière, il va également subir plusieurs blessures.

A voir aussi : Les détails du prêt de Renato Sanches au SL Benfica

Encore absent deux à trois semaines ?

Afin de tenter de relancer sa carrière, Renato Sanches est prêté cet été par le PSG à son club formateur du Benfica. Alors qu’il espérait que ses problèmes de blessures soient derrière lui, un mois seulement après son retour à Lisbonne, il est de nouveau touché. En effet, comme le rapporte la presse portugaise, le milieu de terrain (27 ans) a quitté la séance d’entraînement du club portugais au bout de 15 minutes hier. Il serait touché musculairement à la cuisse. Il est incertain pour la rencontre de samedi contre Santa Clara. Certains médias parlent même d’une absence qui pourrait s’étendre entre deux et trois semaines. Un nouveau coup dur pour Renato Sanches, qui ne semble pas pouvoir échapper à ses problèmes physiques.