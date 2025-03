Nouveau doublé pour Marco Asensio avec Aston Villa

Plus dans les plans de Luis Enrique, Marco Asensio a été prêté à Aston Villa cet hiver par le PSG. L’international espagnol brille avec les Anglais, lui qui est déjà à quatre buts en six matches.

Joueur de rotation en début de saison, Marco Asensio a beaucoup moins joué lors des derniers matches du PSG à la fin de l’année 2024. Plus dans les plans de Luis Enrique, l’international espagnol était invité à se trouver une porte de sortie. En fin de mercato hivernal, l’ancien du Real Madrid a été prêté, sans option d’achat, à Aston Villa afin qu’il retrouve du temps de jeu et de la confiance. Pour l’instant, son début d’aventure en Angleterre se passe plutôt bien.

Quatre buts en six matches

Marco Asensio a en effet participé à six rencontres avec les Villans (trois titularisations, 312 minutes de temps de jeu). Et le joueur, encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, commence à performer sur le terrain. Auteur de ses deux premiers buts lors de la victoire contre Chelsea le 22 février dernier lors de la 26e journée de Premier League (2-1), il a récidivé hier soir en FA CUP. Titulaire contre Cardiff en huitièmes de finale de la compétition, Marco Asensio a offert la qualification en quart de finale à Aston Villa grâce à un nouveau doublé (2-0). Il en est donc à quatre buts en six matches. Des performances, s’il les poursuit jusqu’à la fin de la saison, qui pourraient inciter les Villans à le conserver à l’issue de son prêt, même si ce dernier est sans option d’achat.