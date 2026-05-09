Nouveau large turnover pour Luis Enrique pour PSG / Brest ?

Le PSG affronte le Stade Brestois demain soir (21 heures, Ligue 1 +) lors de la 33e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique devrait effectuer un large turnover.

Le PSG retrouve les terrains demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du Stade Brestois dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’imposer contre les Brestois afin de se rapprocher du titre de champion de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans six joueurs blessés (Hakimi, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Hakimi, Chevalier, Ndjantou). Le coach du PSG devrait effectuer un large turnover.

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Lucas Beraldo de retour en défense ?

Selon Le Parisien, Renato Marin pourrait connaître sa deuxième titularisation en Ligue 1 dans les buts du PSG. Il serait défendu par un quatuor composé de Senny Mayulu dans le couloir droit en l’absence d’Achraf Hakimi et de Warren Zaïre-Emery, de Lucas Hernandez dans le couloir gauche, et d’une défense centrale Illia Zabarnyi et de Lucas Beraldo. Au milieu de terrain, Vitinha devrait être accompagné de Dro Fernandez et Kang-in Lee. Pour l’attaque, Luis Enrique pourrait aligner Désiré Doué dans le couloir droit, Gonçalo Ramos, de retour de suspension, en pointe et Bradley Barcola dans le couloir gauche.