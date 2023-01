Nouveau renfort chez les Féminines du PSG

Afin de répondre aux différents objectifs de la saison, les Féminines du PSG ont accéléré sur le mercato lors des dernières heures avec l’arrivée d’une nouvelle recrue au milieu.

La section féminine du PSG se renforce dans l’entrejeu. Ce mardi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de la milieu de terrain Korbin Albert (19 ans), qui évoluait jusqu’ici avec l’équipe universitaire de Notre-Dame à South Bend (Indiana). L’internationale américaine de 19 ans a paraphé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025. « Le club souhaite à Korbin la bienvenue au sein de l’effectif des Rouge et Bleu », rapporte le PSG dans son communiqué. Bel espoir du football américain, la native de Grayslake (Etats-Unis) faisait partie des trois finalistes du Mac Hermann Trophy en novembre dernier, récompensant les meilleures joueuses universitaires. C’est la troisième recrue des Féminines du PSG lors de ce mercato après les arrivées d’Amalie Vangsgaard et plus récemment de la Jamaïcaine Allyson Swaby.

« Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça auparavant »

Pour le site officiel du club, Korbin Albert a exprimé sa fierté de vivre sa première expérience à l’étranger : « Il est difficile pour moi de trouver les mots qui décrivent à quel point je suis excitée et heureuse. Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça auparavant, il y a donc évidemment une foule de sentiments qui se bouscule dans ma tête en ce moment ! Et je suis persuadée que davantage d’émotions viendront dans les semaines à venir. Mais pour l’instant, je suis juste très excitée et très heureuse. Mes objectifs de la saison ? Je pense que je vais juste prendre les étapes les unes après les autres. Évidemment, c’est un nouveau pays pour moi, mais je suis persuadée que je vais m’y habituer et m’acclimater à la ville. Je vais en tout cas profiter de chaque instant ! »