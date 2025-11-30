Nouvel adversaire potentiel pour le PSG pour la finale de la Coupe Intercontinentale

Le 17 décembre prochain, le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale. Il ne connaît pas encore son adversaire. Un nouveau club peut prétendre affronter le PSG dans quelques jours.

Vainqueur de la Ligue des champions le 31 mai dernier (5-0), le PSG s’est qualifié directement pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Cette rencontre se jouera le 17 décembre prochain au Qatar. Pour connaître l’adversaire des Rouge & Bleu, il faut attendre le mini-tournoi qui oppose les gagnants des Ligues des champions des différents continents.

Flamengo, Cruz Azul ou le Pyramids FC pour le PSG

Le Pyramids FC s’est qualifié pour la demi-finale de la compétition, en battant Auckland City FC, les représentants de l’OFC (3-0), puis Al Ahli, vainqueurs de la Ligue des champions de l’AFC (3-1). Le club égyptien attend son adversaire pour tenter d’aller défier le PSG en finale. Et ce sera soit Cruz Azul, vainqueur de la Coupe des champions de la Concacaf 2025, soit Flamengo, le vainqueur de la Copa Libertadores. Le club brésilien s’est imposé hier soir contre un autre club brésilien, Palmeiras, grâce à un but de Danilo (0-1). Les deux équipes s’affronteront le 10 décembre prochain, avant de défier le Pyramids FC en demi-finale le 13. Ils espéreront affronter le PSG lors de la finale le 17 décembre prochain.