Nouvel An 2026 sur les Champs-Élysées : le PSG et les derbys contre le PFC à l’honneur

Pour célébrer le passage à l’année 2026, la Ville de Paris a choisi de placer le football au centre de ses festivités sur les Champs-Élysées. Entre l’hommage à une année 2025 historique pour le Paris Saint-Germain et la mise en avant des prochains chocs face au Paris FC, le club de la capitale sera la tête d’affiche du spectacle pyrotechnique et visuel de l’Arc de Triomphe.

Un mapping vidéo célébrant l’année historique du club et le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé

Le traditionnel spectacle du 31 décembre sur la plus belle avenue du monde prendra une résonance particulière pour les supporters Rouge & Bleu. Dans le cadre d’une projection monumentale de dix minutes sur l’Arc de Triomphe, la municipalité a prévu plusieurs séquences dédiées aux succès récents du Paris Saint-Germain. Ce choix éditorial de la mairie vient saluer une année 2025 marquée par une moisson de trophées sans précédent, incluant notamment le titre en Ligue des champions. L’un des moments forts de ce mapping vidéo sera consacré à Ousmane Dembélé, dont le récent sacre au Ballon d’Or sera projeté devant des centaines de milliers de spectateurs, confirmant le rayonnement international du club parisien.

Le double derby face au Paris FC en ligne de mire pour janvier 2026

Au-delà du bilan de l’année écoulée, les festivités du Nouvel An se tourneront également vers l’avenir immédiat du football francilien. Un tableau spécifique du spectacle sera dédié à la rivalité naissante et aux prochaines confrontations entre le PSG et le Paris FC. Cette mise en lumière intervient alors que le calendrier du mois de janvier 2026 s’annonce particulièrement intense avec deux derbys consécutifs au programme. Le premier acte se jouera le 4 janvier dans le cadre de la Ligue 1, suivi d’une revanche immédiate le 12 janvier lors des 32es de finale de la Coupe de France. En intégrant cette thématique à la célébration nationale, la Ville de Paris souligne l’importance croissante de ce duel local pour l’attractivité sportive de la capitale.

La direction du Paris Saint-Germain a d’ores et déjà exprimé sa satisfaction devant cet hommage public, y voyant une reconnaissance de l’ancrage territorial du club et de ses performances sportives. Le spectacle se conclura, comme le veut la tradition, par un feu d’artifice d’envergure, avant que les joueurs de Luis Enrique ne retrouvent le chemin de l’entraînement pour préparer ces rendez-vous cruciaux du début d’année.