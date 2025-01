Nouvel élément dans le litige opposant Mbappé et le PSG

Depuis son départ du PSG l’été dernier, Kylian Mbappé réclame 55,4 millions d’euros de salaires et de primes impayés. Dans ce litige, la FFF n’a pas transmis à l’UEFA d’éléments sur cette somme.

Même si Kylian Mbappé a quitté le PSG il y a six mois, l’attaquant est toujours en conflit avec son ancien club sur des salaires et primes présumés impayés d’un montant de 55,4 millions d’euros. Depuis plusieurs semaines, les deux camps se sont retrouvés devant plusieurs tribunaux et des verdicts ont été donnés en faveur du joueur ou du club. Ce mercredi, L’Equipe dévoile un nouvel élément dans le litige qui oppose le PSG et le meilleur buteur de son histoire.

La FFF n’a pas transmis à l’UEFA d’éléments sur les 55,4 millions d’euros

Selon les informations du quotidien sportif, « la Fédération française n’a pas transmis à l’UEFA d’éléments sur les 55,4 millions d’euros a priori dus par le PSG à Kylian Mbappé. » Dans un courrier, Delphine Verheyden, l’avocate du joueur, demandait à la Fédération si elle avait alerté l’instance européenne sur ce sujet, car c’est elle qui sert d’intermédiaire pour la « licence UEFA club » nécessaire pour disputer les Coupes d’Europe, indique L’Equipe. « La FFF n’a rien fait, car elle estime que le dossier n’est pas clos puisque le PSG a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester les décisions prises par la LFP en sa défaveur. Dès lors, on peut imaginer que sans alerte de la Fédération française, l’UEFA ne va pas se presser pour sanctionner le PSG« , conclut L’Equipe.