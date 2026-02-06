Nouvel épisode dans le feuilleton qui oppose le PSG à Mbappé

Depuis son départ du PSG durant l’été 2024, Kylian Mbappé est en conflit avec le club de la capitale. Dernier épisode en date, l’attaquant a envoyé un huissier au PSG.

Même s’il ne joue plus au PSG depuis l’été 2024, Kylian Mbappé fait régulièrement l’actualité du club de la capitale. Après une fin houleuse entre les deux parties, l’attaquant réclame à son ancien club plus de 60 millions d’euros de salaire et prime impayés. Les deux camps se sont déjà opposés plusieurs fois en justice, avec des victoires pour les uns et pour les autres. Ce vendredi, L’Equipe évoque un nouvel épisode dans ce feuilleton qui n’en finit pas.

Mbappé a envoyé un huissier au PSG

Selon les informations du quotidien sportif, le PSG a reçu la visite d’un huissier, ce vendredi, qui a déposé à son siège un commandement de payer ce qu’il doit encore à Kylian Mbappé dans le cadre du litige opposant les deux parties depuis le départ du joueur libre, à l’été 2024, à savoir près de six millions d’euros. « Fin décembre 2025, le conseil des prud’hommes de Paris avait condamné le PSG à verser 60,9 millions d’euros à son ancien attaquant, dont 55 correspondant à des salaires et primes impayés auxquels s’ajoutaient des congés payés et des intérêts pour un montant d’environ 5,9 M€. L’exécution provisoire du jugement avait été requise. Mais Paris s’est uniquement acquitté des 55 M€, pas de la dernière partie », rappelle L’Equipe. Le club de la capitale a désormais huit jours pour régler ce qu’il doit au capitaine de l’équipe de France. S’il ne s’exécute pas, les avocats de Mbappé pourront faire saisir cette somme sur les comptes du PSG.

« Le club a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera de le faire »

Contactée, Me Frédérique Cassereau, l’une des avocates de Kylian Mbappé, a répondu, à la question sur la présence de l’huissier : « Je vous invite à appeler le PSG. Ils seront ravis de répondre à votre question. » Et si jamais le club n’exécutait pas totalement la décision des prud’hommes ? « Je vous laisse imaginer dans ce sens-là. » À ces questions, le PSG, sollicité, n’a pas vraiment répondu, se contentant de dire : « Comme nous l’avons toujours dit, le Paris Saint-Germain exécutera le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes, tout en se réservant le droit de faire appel. Le club a toujours agi de bonne foi et avec intégrité, et continuera de le faire. L’ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé a été intégralement payé par le Paris Saint-Germain. » Pour les congés payés et la publication du jugement sur la première page du site ? « Des discussions sont en cours avec les représentants du joueur sur les modalités de règlement des sommes restantes. » Selon nos informations, aucune discussion n’a lieu entre les deux parties sur ce thème, conclut le quotidien sportif.



















